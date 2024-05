La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Pressione con le mani su qualcuno per farlo cadere

Aggettivo, forma flessa

In fisica, con spinta si intende la forza di reazione scambiata tra due o più due corpi in base al terzo principio della dinamica. Un esempio è la spinta idrostatica, quantificabile grazie al principio di Archimede. In ambito aeronautico si definisce spinta la forza generata dalla variazione di quantità di moto di un propellente, quantitativamente descritta dal secondo e terzo principio della dinamica.

spinta f sing

femminile di spinto

Sostantivo

spinta ( approfondimento) f sing (pl.: spinte)

(fisica) (meccanica) spostamento di un oggetto per mezzo di una pressione forza esercitata su qualcuno o qualcosa con l'intenzione di spostarlo o mantenere un equilibrio (aeronautica) (tecnologia) (ingegneria) forza generata dalla variazione di quantità di moto di un propellente

Voce verbale

spinta

participio passato femminile singolare di spingere

Sillabazione

spìn | ta

Pronuncia

IPA: /'spinta/

Etimologia / Derivazione

da spingere, dal latino expingere formato da ex- e da pangere cioè "conficcare"

Sinonimi

(aggettivo) mossa, spostata, pressata, premuta, calcata, schiacciata, pigiata, urtata, accelerata, affrettata, allontanata

mossa, spostata, pressata, premuta, calcata, schiacciata, pigiata, urtata, accelerata, affrettata, allontanata spintonata

( senso figurato ) protesa, allungata

protesa, allungata consigliata, persuasa, incoraggiata, stimolata, spronata, incalzata, indotta, sollecitata, istigata, aizzata, sobillata, eccitata, pungolata

disposta, portata, incline, propensa

( senso figurato ) esagerata, eccessiva, esasperata, estremistica, estrema, incontrollata, sfrenata, sregolata, arrischiata

esagerata, eccessiva, esasperata, estremistica, estrema, incontrollata, sfrenata, sregolata, arrischiata disonesta, immorale, indecente, oscena, volgare, audace, osé, pornografica, porno, scabrosa, piccante

(sostantivo) colpo, urto, pressione, spingimento

colpo, urto, pressione, spingimento ( senso figurato ) (di fenomeno, avvenimento) impulso, propulsione, consiglio, incoraggiamento, incentivo, sprone, pungolo, molla, slancio

impulso, propulsione, consiglio, incoraggiamento, incentivo, sprone, pungolo, molla, slancio (senso figurato) aiuto, appoggio, esortazione, favoreggiamento,incitamento, raccomandazione, [sollecitazione]], stimolo,

( senso figurato ) agevolazione, buona parola protezione, spintarella,

agevolazione, buona parola protezione, spintarella, (familiare) calcio

Contrari

(aggettivo) fermata, bloccata, arrestata

fermata, bloccata, arrestata sconsigliata, scoraggiata, frenata, trattenuta, ostacolata, dissuasa

contraria , avversa, restia, aliena

( senso figurato ) misurata, controllata, regolata

misurata, controllata, regolata onesta, morale

(sostantivo) blocco, arresto

blocco, arresto (senso figurato) (di fenomeno, avvenimento) freno, ostacolo, impedimento, intralcio

Parole derivate

spingere

Termini correlati

aiuto, favore, scatto, motivazione

