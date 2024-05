La Soluzione ♚ Il predatore preistorico dai canini sviluppatissimi La soluzione di 22 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TIGRE DAI DENTI A SCIABOLA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il predatore preistorico dai canini sviluppatissimi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TIGREDAIDENTIASCIABOLA

Significato della soluzione per: Il predatore preistorico dai canini sviluppatissimi Smilodon (Lund, 1842; letteralmente "dente a coltello") è un genere dell'estinta sottofamiglia dei machairodonti, all'interno della famiglia Felidae, comprendente felini in italiano conosciuti come smilodonti. Lo smilodonte rappresenta uno dei mammiferi preistorici più famosi, nonché il felino dai denti a sciabola meglio conosciuto. Sebbene venga comunemente chiamato anche tigre dai denti a sciabola, in realtà non era strettamente imparentato con le tigri o con altri grandi felini odierni.

Altre Definizioni con tigre dai denti a sciabola; predatore; preistorico; canini; sviluppatissimi;