Significato della soluzione per: Precisate chiarite

La FIFA 100 è una lista sportiva stilata nel 2004 contenente i più grandi calciatori viventi al momento della stesura scelti dal calciatore brasiliano Pelé. Venne svelata il 4 marzo 2004 durante una cerimonia di gala a Londra, in Inghilterra, nell'ambito delle celebrazioni del centenario della FIFA. La cifra 100 si riferisce difatti al 100º anniversario della FIFA e non al numero di giocatori elencati, che in realtà è 125 (123 uomini e 2 donne); Sebbene a Pelé fosse stato chiesto di selezionare 50 giocatori attivi e 50 giocatori ritirati infatti, arrivando così ad un totale di 100 giocatori, il calciatore brasiliano trovò troppo difficile l'impresa e perciò allargò il numero a 125 di cui 50 giocatori ancora in attività e i restanti 75 ritirati.





Aggettivo, forma flessa

motivate f pl

Femminile plurale di motivato

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Inglese

Transitive verb

to motivate

to provide someone with an incentive to do something; to encourage