Significato della soluzione per: Poco chiari

Aggettivo, forma flessa

Gli Oscuri Vendicatori (Dark Avengers) sono un supergruppo dell'universo Marvel, creato da Brian Michael Bendis (testi) e Mike Deodato Jr. (disegni), apparsi per la prima volta in Dark Avengers n. 1 nel marzo 2009. In seguito a Secret Invasion, Norman Osborn ottiene poteri speciali dal governo degli Stati Uniti d'America; decide allora di formare una sua squadra di Vendicatori, formata principalmente da supercriminali incalliti ai suoi ordini, che indossano i costumi e portano il nome di celebri supereroi.

oscuri m pl

plurale di oscuro

Voce verbale

oscuri

seconda persona singolare dell'indicativo presente di oscurare prima persona singolare del congiuntivo presente di oscurare seconda persona singolare del congiuntivo presente di oscurare terza persona singolare del congiuntivo presente di oscurare terza persona singolare dell'imperativo presente di oscurare

Sillabazione

o | scù | ri

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) vedi oscuro

vedi oscuro (voce verbale) vedi oscurare

Sinonimi

( letterario ) atri, tetri

atri, tetri (riparati dal sole) ombrosi

ombrosi (senza luce) tenebrosi, bui

tenebrosi, bui (di vetri) oscurati

oscurati (di colori) opachi, appannati, spenti

opachi, appannati, spenti ( senso figurato ) ignorati, incerti, indeterminati

ignorati, incerti, indeterminati ( senso figurato ) (di pensieri) biechi, minacciosi, sinistri, torbidi, tristi, foschi, lugubri

biechi, minacciosi, sinistri, torbidi, tristi, foschi, lugubri ( senso figurato ) (di autori, poeti) fumosi, misteriosi,

fumosi, misteriosi, (di pensieri) confusi, intricati, sospetti, ambigui, equivoci

confusi, intricati, sospetti, ambigui, equivoci (di episodi) dimenticati, sconosciuti, ignoti, ignorati

dimenticati, sconosciuti, ignoti, ignorati (di cieli) foschi, cupi, neri, plumbei, caliginosi

foschi, cupi, neri, plumbei, caliginosi (di volti) scuri, cupi, corrucciati, accigliati, turbati, preoccupati, pensierosi

scuri, cupi, corrucciati, accigliati, turbati, preoccupati, pensierosi (di periodi) bui, tristi, disonorevoli, vergognosi

bui, tristi, disonorevoli, vergognosi ( senso figurato ) (di testi, ragionamenti, scrittori) incomprensibili, inintelligibili, enigmatici, indecifrabili, arcani, ermetici, astrusi, difficili, ostici, ambigui, impenetrabili

incomprensibili, inintelligibili, enigmatici, indecifrabili, arcani, ermetici, astrusi, difficili, ostici, ambigui, impenetrabili (di individui, poeti) ignoti, sconosciuti, anonimi

