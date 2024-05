La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Pizzo della val seriana

Sostantivo

La Coca-Cola (in inglese anche nota come Coke) è una bibita industriale analcolica statunitense Con lo stesso nome viene spesso indicata anche la casa produttrice della bevanda, The Coca-Cola Company.

coca f sing (pl.: coche)

(botanica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

cò | ca

Pronuncia

IPA: /'kka/

Etimologia / Derivazione

dallo spagnolo coca, lemma di origine quechua