Significato della soluzione per: Un pezzo dell auto

Sostantivo, forma flessa

La portiera, detta anche sportello, in ambito stradale e non solo, è la porta che serve per entrare nell'abitacolo di un determinato mezzo. Col termine "portellone" si identifica invece la porta posteriore, ovvero quello che integra il lunotto e permette l'accesso diretto al bagagliaio dall'esterno.

portiera f sing

femminile di portiere

Sostantivo

portiera ( approfondimento) f sing (pl.: portiere)

(meccanica) (tecnologia) (ingegneria) porta che serve per entrare nell'abitacolo di un determinato mezzo bisogna prestare parecchia attenzione agli spigoli della portiera quando vine aperta o chiusa

Sillabazione

por | tiè | ra

Pronuncia

IPA: /por'tjra/

Etimologia / Derivazione

Da porta dal latino porta

Sinonimi