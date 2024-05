Significato della soluzione per: Pertica da agrimensori

Sostantivo

La palina (in veneziano: palina) è il palo da ormeggio usato nella laguna di Venezia. A differenza della bricola, è costituito da un singolo palo isolato e serve principalmente per l'ormeggio temporaneo o permanente. I pali di spessore più ridotto sono utilizzati per l'ormeggio delle barche alle rive lungo i rii o le fondamente mentre i pali di spessore più consistente vengono usati per l'ormeggio in aperta laguna o per l'ormeggio di mezzi di grosse dimensioni, come motonavi, tòpi da carico o motoscafi ad alta capienza.

palingenesi ( approfondimento) f inv

nel senso di rinascita, vita rinnovata o nuova vita si ritrova nella filosofia stoica per indicare la rinascita dell'universo dopo la sua distruzione avvenuta attraverso il fuoco ("ekpyrosis").

Sillabazione

pa | lin | gè | ne | si

Pronuncia

IPA: /palin'dnezi/





Etimologia / Derivazione

dal latino tardo palingenesia che deriva dal greco paeesa formata da p (palin-) cioè, "di nuovo" e da es( -génesi) ossia "generazione, creazione, nascita"

Sinonimi

resurrezione, metempsicosi, purificazione, trasformazione

(senso figurato) rigenerazione, rinnovamento, rinascita, cambiamento

Contrari