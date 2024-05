Significato della soluzione per: Percorsi circolari

Sostantivo, forma flessa

I giri al minuto (indicati con giri/min o RPM) (dall'inglese revolutions per minute o dall'italiano rotazioni per minuto), sono un'unità di misura della velocità di rotazione, pari al numero di giri o cicli compiuti in un minuto da un oggetto o dagli organi rotanti di una macchina. Un giro di rotazione è equivalente a 1/60 hertz. Questa unità di misura, più intuitiva di quella espressa in radianti al secondo, non appartiene però al Sistema internazionale.

giri m pl

plurale di giro

Voce verbale

giri

seconda persona singolare dell'indicativo presente di girare prima persona singolare del congiuntivo presente di girare seconda persona singolare del congiuntivo presente di girare terza persona singolare del congiuntivo presente di girare terza persona singolare dell'imperativo di girare

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) vedi girare

(voce verbale) vedi girare

