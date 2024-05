La Soluzione ♚ Parte autonoma della Cina La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SINKIANG . Ecco la soluzione verificata per la definizione Parte autonoma della Cina. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SINKIANG

Significato della soluzione per: Parte autonoma della cina Lo Xinjiang (dal cinese: S, XinjiangP, lett. "Nuova Frontiera", talvolta romanizzato anche: Sinkiang, e abbreviato: , Xin; in uiguro , Sinjang, ""), ufficialmente denominata Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang (in cinese: S, Xinjiang Wéiwú'er ZìzhìquP, in uiguro , Sinjang Uygur Aptonom Rayoni), è una regione autonoma della Repubblica Popolare Cinese dal 1955.

