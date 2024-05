Il pane se è integrale

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

nero ( approfondimento) m sing

scuro, spesso per correlazione qualitativa caffè nero , senza latte

, senza latte vino nero , in contrapposizione al vino bianco (colori) di un colore che non riflette la luce cui l'occhio è sensibile, così da apparire scurissimo un gatto nero (fisica) di un corpo capace di assorbire totalmente la radiazione a di qualsiasi frequenza (senso figurato) angoscioso, luttuoso, disperato ha avuto una giornata nera

vedere tutto nero (gergale) molto arrabbiato Ora sono nero ... la dovete smettere! Sono stato chiaro! (popolare) simpatizzante e/o militante dell'ideale fascista

Sostantivo

nero ( approfondimento) m sing

(colori) il colore nero (per estensione) un oggetto nero (araldica) il nero è uno smalto araldico di colore nero. Nella rappresentazione monocromatica è simbolizzato da linee parallele verticali ed orizzontali incrociate

Sillabazione

né | ro

Pronuncia

IPA: /'nero/

Etimologia / Derivazione

dal latino nigrum, stesso significato

Sinonimi

bruno, bruno intenso, corvino, moro, negro, scurissimo

( per estensione ) (di cielo) buio, caliginoso, cupo, fosco, scuro, tenebroso

buio, caliginoso, cupo, fosco, scuro, tenebroso ( senso figurato ) doloroso, funesto, infausto, infelice, luttuoso, malinconico, nefasto, sfortunato, triste

doloroso, funesto, infausto, infelice, luttuoso, malinconico, nefasto, sfortunato, triste ( senso figurato ) (di individuo) crudele, malvagio, perfido, scellerato, spietato, perverso, spietato, cattivo, ostile, avverso, duro

crudele, malvagio, perfido, scellerato, spietato, perverso, spietato, cattivo, ostile, avverso, duro ( senso figurato ) ( gergale ) arrabbiato, furioso, imbestialito, infuriato, rabbioso

arrabbiato, furioso, imbestialito, infuriato, rabbioso ( senso figurato ) ( volgare ) incazzato

incazzato (senso figurato) (di lavoro) clandestino, irregolare illegale, losco, sommerso

( per estensione ) tetro

tetro di pelle scura, di colorito scuro

( familiare ) abbronzato

abbronzato ( spregiativo ) (di razza) negro

negro sporco, sudicio, lurido

( senso figurato ) (di periodo, umore) triste, doloroso, sfortunato, sventurato

triste, doloroso, sfortunato, sventurato ( tipografia ) neretto

neretto ( botanica ) fumaggine

fumaggine (di partiti politici, tendenze ideologiche) di destra, di estrema desta, fascista, neofascista

Contrari

bianco, chiaro

( per estensione ) (di cielo) limpido, luminoso, pulito, terso

limpido, luminoso, pulito, terso ( senso figurato ) fausto, felice, festoso, fortunato, gioioso, lieto

fausto, felice, festoso, fortunato, gioioso, lieto ( senso figurato ) (di individuo) benevolo, buono, mansueto, mite, calmo, conciliante, pacato, sereno, tranquillo

benevolo, buono, mansueto, mite, calmo, conciliante, pacato, sereno, tranquillo ( senso figurato ) (di lavoro) legale, regolare

legale, regolare (scuro) candido, immacolato

candido, immacolato ( per estensione ) luminoso, soleggiato

luminoso, soleggiato di pelle chiara, di carnagione chiara

( senso figurato ) (di periodo, umore) favorevole, propizio

favorevole, propizio (senso figurato) (politica) comunista, rosso

Parole derivate

annerare, annerire, bollino nero, nereggiare

Iperonimi

colore

Proverbi e modi di dire