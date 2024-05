La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

: BED AND BREAKFAST

Significato della soluzione per: L offrono molti agriturismi

Sostantivo

Il bed and breakfast (locuzione derivata dalla lingua inglese, traducibile come "letto e colazione"), in acronimo B&B, è una forma di alloggio turistico informale.

bed and breakfast ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (gastronomia) (architettura) pernottamento e prima colazione in case private a fronte di un pagamento (per estensione) abitazione privata adibita al servizio in oggetto questa villa è un bed and breakfast bellissimo

Sillabazione

lemma non sillababile perché di origine inglese

Etimologia / Derivazione

dall' inglese bed cioè "letto", and ossia "e", breakfast ovvero "prima colazione"; significa quindi " (pensione) con alloggio e prima colazione"