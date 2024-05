La Soluzione ♚ Nota casa automobilistica francese La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PEUGEOT . Ecco la soluzione verificata per la definizione Nota casa automobilistica francese. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PEUGEOT

Significato della soluzione per: Nota casa automobilistica francese Peugeot (Italiano: /pe'o/, Francese: [pøo]) è una casa automobilistica e motociclistica francese fondata nel 1896 e parte del gruppo Stellantis dal 2021. In precedenza, era parte del Groupe PSA. La sede legale è a Parigi e gli stabilimenti di ricerca e sviluppo si trovano a Vélizy, La Garenne-Colombes, Poissy e Sochaux, che è il nodo centrale dell'insieme di stabilimenti Peugeot. In precedenza apparteneva a Groupe PSA, proprietario anche di Citroën (venduta dalla Michelin nel 1974), Opel (venduta nel 2017 da General Motors) e DS Automobiles (distaccatosi da Citroën nel 2014 e divenuto marchio di lusso del gruppo), il quale nel 2021 ha dato vita al gruppo Stellantis dopo la fusione paritetica con Fiat Chrysler Automobiles.

