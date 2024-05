La Soluzione ♚ Il nome d arte del cuoco in tv Gabriele Rubini La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CHEF RUBIO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il nome d arte del cuoco in tv Gabriele Rubini. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CHEFRUBIO

Significato della soluzione per: Il nome d arte del cuoco in tv gabriele rubini Gabriele Rubini (Frascati, 29 giugno 1983) è un cuoco, personaggio televisivo ed ex rugbista a 15 italiano. Ha ottenuto notorietà presso il grande pubblico grazie alla sua attività televisiva, conducendo programmi culinari quali Unti e bisunti o Camionisti in trattoria sotto lo pseudonimo di Chef Rubio.

