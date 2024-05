Significato della soluzione per: Nido brulicante di insetti

Sostantivo

Formicidae Latreille, 1809 è una vasta famiglia di insetti imenotteri, comunemente conosciuti con il nome generico di formiche. Le formiche mostrano la massima diversità nelle zone a clima tropicale, come l'America del Sud, l'Africa e l'Australia orientale ma hanno molte specie anche nelle regioni temperate del pianeta.Le formiche, come molti altri imenotteri, sono insetti eusociali. Nelle loro società, che variano in dimensioni e in organizzazione a seconda delle specie, vi è una classe riproduttiva - costituita dalle regine (femmine fertili) e dai maschi - e una lavorativa, costituita da femmine attere e sterili, dette operaie.

formicaio ( approfondimento) m sing (pl.: formicai)

la casa delle formiche (senso figurato) marea di gente apparentemente senza una meta, sparpagliata in modo non ben precisato la spiaggia era un formicaio

Sillabazione

for | mi | cà | io

Pronuncia

IPA: /formi'kajo/

Etimologia / Derivazione

da formica

Sinonimi

( per estensione ) nido

nido (di persone) marea, sciame, fiumana, ressa

Termini correlati