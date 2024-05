È molto tossico

Significato della soluzione per: E molto tossico

Sostantivo

Lo ione cianuro è un anione molecolare avente formula chimica (–):C=N:. Questo ione è presente nei sali ionici dell'acido cianidrico HCN, come ad esempio nel cianuro di potassio con formula bruta KCN e come anione generato dalla dissociazione (protolisi) dell'acido cianidrico in soluzione acquosa. Esso è precisamente isoelettronico con la molecola di azoto :N=N:, con quella del monossido di carbonio (–):C=O:(+) e con lo ione nitrosonio :N=O:(+) ed è localmente isoelettronico anche con gli isonitrili (–):C=N(+)–R (le cariche formali sono indicate in parentesi).

cianuro ( approfondimento) m (pl.: cianuri)

(chimica) (chimica inorganica) sale derivato dall'acido cianidrico, noto anche con il nome di nitrato di carbonio. È un veleno che inibisce gli enzimi ossidativi che presiedono la respirazione cellulare, perciò causa la morte della cellula per soffocamento (ipossia citotossica)

Sillabazione

cia | nù | ro

Pronuncia

IPA: /ta'nuro]/

Etimologia / Derivazione

dal francese cyanure (fonte Treccani); da cianogeno con il suffisso -uro

Sinonimi

prussiato

Parole derivate

cianurazione, cianurato

Termini correlati