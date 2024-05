Significato della soluzione per: Il miele dei fiori

Sostantivo

Il nettare, in botanica, è una soluzione acquosa e zuccherina prodotta dalle piante mellifere mediante i fiori per attirare gli insetti impollinatori. È prodotto da ghiandole chiamate ghiandole nettarine o nettàri. La localizzazione dei nettàri sulla pianta varia da specie a specie e si distinguono in: nettàri fiorali, che si trovano nel fiore, e nettàri extrafiorali, che si trovano in parti non riproduttive della pianta.

nettare ( approfondimento) m sing (pl.: nettari)

(storia) nella mitologia classica, bevanda degli dei (letterario) (familiare) (per estensione) qualsiasi bevanda dal sapore particolarmente gradevole Quest'annata ha prodotto un nettare !. (botanica) sostanza zuccherina prodotta dai fiori al fine di richiamare gli insetti impollinatori fra i quali le api, che succhiata ed elaborata la sostanza la trasformano in miele

Verbo

Transitivo

nettare (vai alla coniugazione)

(letterario) (raro) pulire, epurare

Sillabazione

( sostantivo ) nèt | ta | re

) (verbo) net | tà | re

Pronuncia

( sostantivo ) IPA: /'nttare/

) IPA: (verbo) IPA: /net'tare/

Etimologia / Derivazione

( sostantivo ) dal latino nectar , dal greco nèktar , che deriva da nèkros morte e da terèo proteggere

) dal latino , dal greco , che deriva da morte e da proteggere (verbo) dal latino nitidare

Sinonimi

( letterario ) , ( familiare ) bevanda squisita, bevanda prelibata, ambrosia, rosolio

, bevanda squisita, bevanda prelibata, ambrosia, rosolio mondare, pulire, lavare, detergere, tergere, ripulire, spazzare, scopare, spolverare

Contrari

ciofeca, intruglio

sporcare, insudiciare, imbrattare, lordare

Parole derivate

(sostantivo) nettarino, nettario, nettarovia, nettarsi

Termini correlati