La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Mettere in ordine

Verbo

Transitivo

assettare (vai alla coniugazione)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

as | set | tà | re

Pronuncia

IPA: /asset'tare/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino asseditare, derivazione di sedere cioè "star seduto"

Sinonimi

sistemare, ordinare, disporre, assestare

(per estensione) (i capelli o le vesti) accomodare, adornare, abbigliare, acconciare

Contrari

disordinare, scompigliare

Parole derivate