Significato della soluzione per: In medicina ricerca della causa di una malattia

Sostantivo

L'eziologia o etiologia è la parte della scienza che si occupa di ricercare le cause che provocano certi fenomeni. Il termine deriva dalla lingua greca (ata, 'causa', e , 'parola', 'discorso') ed è utilizzato in medicina, diritto, filosofia, fisica, teologia, biologia e psicologia. In linea generale, si tratta dello studio e dell'approfondimento sul motivo per cui alcuni eventi o processi si verificano, o addirittura sulle ragioni che si nascondono dietro determinati avvenimenti.

eziologia ( approfondimento) f inv

complesso di metodi necessari per lo studio delle cause di alcuni eventi (biologia) (medicina) ramo della medicina che si occupa dei motivi delle malattie

Sillabazione

e | zio | lo | gì | a

Pronuncia

IPA: /ettsjolo'dia/

Etimologia / Derivazione

formato da ezio- ( dal greco ata cioè "causa") e da -logia; dal greco ata, composto . di at- ezio- e -a' ossia -logia

Parole derivate