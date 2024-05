a Mare località calabra

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: A mare localita calabra

Siciliano

Sostantivo

Praia è la capitale di Capo Verde, nonché capoluogo della contea omonima. Si trova sull'isola di Santiago, nell'arcipelago di Sotavento. Il nome Praia in lingua portoghese significa "spiaggia", come in diverse lingue creole di Capo Verde. Con una popolazione di 159.050 abitanti (dato del 2017), Praia è la più grande città di Capo Verde. Rappresenta anche il principale polo commerciale, portuale e turistico e ospita l'aeroporto internazionale Nelson Mandela.

praia f

spiaggia