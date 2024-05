La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Mai vista prima

Aggettivo, forma flessa

La sconosciuta è un film del 2006 scritto e diretto da Giuseppe Tornatore. Sei anni dopo Malèna, il regista siciliano torna al cinema con un film ispirato ad alcuni fatti di cronaca riguardanti il racket della prostituzione di ragazze provenienti dall'Europa dell'Est e sullo sfruttamento dei loro uteri per dare figli a coppie che non possono averne. Il film, ambientato nella fittizia città veneta di Velarchi, è stato girato in gran parte a Trieste ed è stato presentato nella sezione Première della Festa del Cinema di Roma 2006, uscendo poi nelle sale italiane il 20 ottobre 2006.

sconosciuta f sing

femminile singolare di sconosciuto

Sostantivo, forma flessa

sconosciuta f sing

femminile singolare di sconosciuto

Voce verbale

sconosciuta

participio passato femminile singolare di sconoscere

Etimologia / Derivazione

(aggettivo, sostantivo) vedi sconosciuto

(voce verbale) vedi sconoscere

Sinonimi