Significato della soluzione per: Lusso che vuol farsi vedere

Sostantivo

sfarzo m sing (pl.: sfarzi)

(sociologia) (psicologia) (economia) (commercio) grande sfoggio di ricchezza e di finezza

Sillabazione

sfàr | zo

Pronuncia

IPA: /'sfartso/

Etimologia / Derivazione

dal napoletano sfarzo "vanto infondato"

Sinonimi

lusso, splendore, magnificenza, fasto, fastosità, sontuosità, sfoggio, pompa, esibizione, ostentazione, gala

Contrari

povertà, miseria, semplicità, sobrietà

Parole derivate

sfarzoso

