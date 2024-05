La Soluzione ♚ Località vicina a Cagliari La soluzione di 15 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : QUARTU SANT ELENA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Località vicina a Cagliari. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. QUARTUSANTELENA

Significato della soluzione per: Localita vicina a cagliari Quartu Sant'Elena (IPA: [kwartu san'tlena], Cuartu Sant'Alèni o Quartu Sant'Aleni in sardo) è un comune italiano di 68 372 abitanti della città metropolitana di Cagliari in Sardegna. È il terzo comune della regione per popolazione, dopo Cagliari e Sassari.

Altre Definizioni con quartu sant elena; località; vicina; cagliari;