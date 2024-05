La Soluzione ♚ Un liquore dolce La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRIPLE SEC . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un liquore dolce. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TRIPLESEC

Significato della soluzione per: Un liquore dolce Il triple sec è un liquore trasparente aromatizzato all'arancia con una gradazione alcolica intorno ai 25°, ma può raggiungere anche i 40-45 gradi, come il Cointreau (che è a 40°). Fu prodotto per la prima volta in Francia nel 1834 da Jean Baptiste Combier a Saumur. Elemento essenziale in moltissimi cocktail, il triple sec è fatto con bucce di arance di Haiti essiccate al sole e poi immerse nell'alcool per ventiquattr'ore.

Altre Definizioni con triple sec; liquore; dolce;