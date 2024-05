Significato della soluzione per: La lady della musica pop

Sostantivo

Lady Gaga, pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta (New York, 28 marzo 1986), è una cantautrice, compositrice, attrice e attivista statunitense. Artista premio Oscar, camaleontica e conosciuta per i modi eccentrici, trae il proprio nome d'arte dal brano Radio Ga Ga dei Queen. Lady Gaga si è affermata nel panorama musicale tanto per il suo atteggiamento provocatorio quanto per la qualità delle sue esibizioni dal vivo; in molti, infatti, l'hanno definita una delle migliori interpreti pop del XXI secolo.

m inv

Giovanotto intellettualmente e moralmente poco serio che ostenta un’affettata eleganza nel parlare, nel comportarsi e nel vestire, atteggiandosi a gran signore, spesso senza averne i mezzi. Uomo vanesio che ostenta eleganza e raffinatezza.

Sillabazione

ga | gà

Pronuncia

IPA: /ga'ga/

Etimologia / Derivazione

Voce onomatopeica. La parola fu diffusa in Italia dopo la prima guerra mondiale dai giornali umoristici.

Sinonimi