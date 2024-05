La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Irritati esasperati

Aggettivo, forma flessa

esacerbati m





plurale di esagerbato

Voce verbale

esacerbati

participio passato plurale di esacerbare

Sillabazione

e | sa | cer | bà | ti

Etimologia / Derivazione

vedi esacerbato