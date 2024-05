Significato della soluzione per: Insegna l arte del dir bene

Sostantivo

La retorica è tradizionalmente intesa come l'arte del dire, del parlare, e più specificamente del persuadere con le parole. Il termine viene dal latino rhetorica (ars), a sua volta dal greco antico: t t, rhetorik téchne, 'arte del parlare in pubblico', da t, rhtor, 'colui che parla in pubblico', dalla radice del verbo e, eíro, 'io dico'. Disciplina ancora vivace, ha raccolto lungo più di due millenni di storia un insieme assai vasto di dottrine e tecniche, confrontandosi e confondendosi con una molteplicità di discipline (in particolare con l'oratoria) e assumendo essa stessa aspetti e significati alquanto variegati, finendo per essere intesa anche come "teoria generale della comunicazione", tanto che lo storico francese Henri-Irénée Marrou la definì "denominatore comune della nostra civiltà [occidentale]".

retore m sing (pl.: retori)

(letteratura) (linguistica) (storia) (filosofia) nell'antica Grecia, maestro di eloquenza (senso figurato) (spregiativo) chi scrive o parla in modo artificioso o sonante

Sillabazione

rè | to | re

Pronuncia

IPA: /'rtore/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino rhetore dal greco t -

Citazione

Sinonimi