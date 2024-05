L indipendenza di chi può decidere

Significato della soluzione per: L indipendenza di chi puo decidere

Sostantivo

Autonomia – in diritto, possibilità per un organo di svolgere funzioni e/o incarichi senza ingerenze o condizionamenti Autonomia – in politica, facoltà concessa da un organo superiore ad uno inferiore di avere funzioni proprie per specifiche esigenze Autonomia – in meccanica, capacità di una macchina di funzionare senza rifornimento di energia Autonomia – in teoria dei sistemi, proprietà di un sistema di determinare da sé le interazioni che lo definiscono

autonomia ( approfondimento) f sing (pl.: autonomie)

(politica) (diritto) (economia) capacità di esercitare un'attività stabilendosi proprie regole e seguendole, senza aiuto da parte degli altri capacità di agire senza condizionamenti esterni (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) capacità di una macchina di funzionare senza rifornimento di energia proprietà di un sistema di determinare da sé le interazioni che lo definiscono

Sillabazione

au | to | no | mì | a

Pronuncia

IPA: /autono'mia/

Etimologia / Derivazione

dal greco atµa; il lemma è connesso con autonomo dal greco atµ , formato da at cioè "stesso" e da µ ossia "governare" significa quindi "che si governa da sé"

Sinonimi

autogoverno, autarchia, autogestione, autosufficienza, autodecisione, autodeterminazione

(per estensione) libertà, indipendenza

Contrari

sottomissione, dipendenza, subordinazione, soggezione, autogoverno

Termini correlati