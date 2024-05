È indicata nella dose

Significato della soluzione per: E indicata nella dose

Sostantivo

In meccanica classica, la quantità di moto di un oggetto è una grandezza vettoriale definita come il prodotto della massa dell'oggetto per la sua velocità. Talvolta il vettore quantità di moto viene denominato momento lineare, per distinguerlo dal momento angolare. Tuttavia, a rigore questa quantità non rappresenta il momento di alcun vettore. Generalmente viene indicato con la lettera p o con la lettera q.

quantità f inv

(matematica) (statistica) entità valutabile o misurabile per numero, peso o grandezza, suscettibile di aumento o di diminuzione calcolare l'esatta quantità di prodotto gran numero nella piazza c'era un'enorme quantità di persone (filosofia) carattere di una proposizione per cui essa può avere valore universale o particolare quantità fonetica: la durata di emissione di un fonema o di un gruppo di fonemi quantità metrica: durata delle vocali e delle sillabe corrispondenti che possono essere brevi o lunghe quantità di moto: riferita ad un punto materiale indica il prodotto della massa per la sua velocità

Sillabazione

quan | ti | tà

Pronuncia

IPA: /kwanti'ta/

Etimologia / Derivazione

dal latino quantitas, quantitatis, derivato di quantus cioè "quanto"

Sinonimi

assortimento, cifra, dimensione, fila, dose, larghezza, lunghezza, misura, numero, parte, peso, porzione, quota, superficie, volume

ammasso, abbondanza, catasta, congerie copia, diluvio, enormità, gran numero, infinità, mare, marea, massa, miriade, molteplicità, moltitudine, montagna, monte, mucchio, pioggia, pletora, profluvio, profusione, sacco, sovrabbondanza, subisso

esagerazione, grandezza, entità, schiera, serie, somma, quantum, quid, tanto, tot,

(economia) (commercio) partita, stock





Contrari

carenza, difetto, insufficienza, limitatezza, mancanza, penuria, poco, pezzetto, pizzico, scarsità, scarsezza

un po’, poco

Parole derivate

quantificare, quantificazione, quantitativamente, quantitativo, quanto