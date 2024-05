L implacabilità di certi eventi

Significato della soluzione per: L implacabilita di certi eventi

Sostantivo

Requiem for a Dream è un film del 2000 diretto da Darren Aronofsky. Tratto dal romanzo Requiem per un sogno del 1978 di Hubert Selby Jr., il film vede come protagonisti Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly e Marlon Wayans. Presentato fuori concorso al 53º Festival di Cannes, il film inoltre ha ricevuto una candidatura agli Oscar per migliore attrice protagonista a Ellen Burstyn.

inesorabilità f inv

l'impossibilità di sottrarsi a qualcosa l'inesorabilità del destino (senso figurato) la resistenza a piegarsi, l'inflessibilità (per estensione) crudeltà o spietatezza

Sillabazione

i | ne | so | ra | bi | li | tà

Pronuncia

IPA: /inezorabili'ta/

Etimologia / Derivazione

dal latino inexorabilitas

Sinonimi

ineluttabilità, inevitabilità

( senso figurato ) inflessibilità, implacabilità

inflessibilità, implacabilità (per estensione) disumanità, crudeltà, spietatezza, inclemenza

Termini correlati