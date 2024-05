impegnò penelope

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Impegno penelope

Sostantivo

La tela è il modo più semplice con cui si possono intrecciare i fili di trama e ordito per costruire un tessuto. L'armatura tela è la prima delle armature base (con saia e raso); si presenta uguale sul diritto e sul rovescio, richiede il numero minimo di due licci. Il termine tela è genericamente e impropriamente usato per indicare un qualsiasi tipo di tessuto, una pezza di stoffa, il supporto pittorico di un quadro, ma in realtà è un tessuto, di qualsiasi materiale, costruito con questa armatura.

tela ( approfondimento) f sing (pl.: tele)

(tessile) tessuto con fibra di cotone, lino o canapa a struttura semplice ad uso biancheria per il letto o per la tavola intreccio di fili che il ragno stende in luoghi atti a catturare insetti volanti. (pittura) dipinto realizzato su una tela tesa su un telaio (senso figurato) tresca

Sillabazione

té | la

Pronuncia

IPA: /'tela/

Etimologia / Derivazione

dal latino tela,che deriva da texere ossia "tessere"

Sinonimi

tessuto

tenda, telo, telone, schermo, sipario

( tessitura ) armatura

armatura ( per estensione ) stoffa,

stoffa, ( senso figurato ) macchinazione, manovra, tranello, trappola, raggiro, trama

macchinazione, manovra, tranello, trappola, raggiro, trama ( senso figurato ) (di opera, racconto) trama, intreccio

trama, intreccio (arte) quadro, dipinto, pittura, olio

quadro, dipinto, pittura, olio (marina) (di imbarcazione) velatura

Parole derivate

telaio





Parole derivate