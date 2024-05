La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Il grande poeta e umanista di montepulciano

Verbo

Transitivo

Agnolo (Angelo) Ambrogini, detto Poliziano, dal nome latino del paese d'origine, Mons Politianus (Montepulciano, 14 luglio 1454 – Firenze, 29 settembre 1494), è stato un poeta, umanista e filologo classico italiano. Generalmente considerato il maggiore tra i poeti italiani del XV secolo, membro e fulcro del circolo di intellettuali radunatosi attorno al signore di Firenze, Lorenzo il Magnifico, fu autore di opere in latino, in greco e in volgare, e raggiunse un'ampia competenza filologica e un'ammirevole perfezione formale dello stile.

acquietare (vai alla coniugazione)

mettere in quiete acquietare un istinto

fa coraggio a tutt'e due, le acquieta , si rallegra con loro (Manzoni)

(Manzoni) nell' atto regalmente è mansueta, e pur col ciglio le tempeste acqueta (Poliziano) (per estensione) rasserenarsi "La bufera è stata acquietata, domani partiremo" (senso figurato) trovar pace ho acquietato un po' la situazione

Sillabazione

ac | quie | tà | re

Pronuncia

IPA: /akje'tare/

Etimologia / Derivazione

da quieto

Sinonimi

ammansire, appagare, attenuare, calmare, frenare, mitigare, pacare, placare, rabbonire, sedare, soddisfare, tranquillizzare,

Contrari

accendere, aizzare, eccitare, inasprire, infiammare, irritare, istigare, provocare

