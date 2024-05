La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Gli umanoidi programmati

Sostantivo, forma flessa

In teoria dei sistemi dinamici, un automa è un sistema dinamico discreto (nella scansione del tempo e nella descrizione del suo stato) e tempo-invariante (il sistema si comporta alla stessa maniera indipendentemente dall'istante di tempo in cui agisce). Quando l'automa si trova in un dato stato, esso può accettare solo un sottoinsieme dei simboli del suo alfabeto. L'evoluzione di un automa parte da un particolare stato detto stato iniziale.

automi m pl

plurale di automa

Sillabazione

au | tò | mi

Etimologia / Derivazione

vedi automa

Sinonimi

robot, uomini meccanici, macchine automatiche, macchine cibernetiche, meccanismi antropomorfi

(senso figurato) esseri senza volontà, individui abulici, zombi, marionette, burattini

Contrari