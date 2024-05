La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Il giornale di napoli che diresse matilde serao

Sostantivo

Il mattino (o mattina o mattinata) è una parte della giornata, corrispondente al secondo quarto dell'ideale partizione delle 24 ore giornaliere. In tale accezione, è preceduto dall'alba e seguito dal mezzogiorno. Le ore mattutine sono convenzionalmente comprese nell'arco tra le 6:00 e le 12:00, anche se, in senso improprio, il concetto di mattino può essere espanso fino a diventare sinonimo di antimeridiano, ricomprendendovi orari in cui, a medie latitudini, è perenne la condizione di notte fonda.

mattino m

(astronomia) parte della giornata riferita alle prime ore di sveglia; per estensione spesso è usato per indicare il tempo che intercorre dall'alba al mezzogiorno

Sillabazione

mat | tì | no

Pronuncia

IPA: /mat'tino/

Etimologia / Derivazione

dal latino (tempus) matutinus cioè "(tempo) del mattino"

Sinonimi

mattina, mattinata

Parole derivate

, mattina, mattinale, mattiniero, mattinare, mattinata, matinee

Termini correlati

mattutino

Proverbi e modi di dire