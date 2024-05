Significato della soluzione per: Gelato ripieno napoletano diffuso nel suditalia

Aggettivo, forma flessa

Lo spumone è un tipico gelato nato a Napoli nel diciannovesimo secolo, esportato con immediato successo da emigrati e maestri gelatieri italiani in gran parte del mondo, e ancora oggi molto diffuso in particolare nella cucina salentina e nel meridione d'Italia, così come indicato nell'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione italiano, diffuso anche in Campania, Puglia e Sicilia.

gelati m pl

plurale di gelato

Sostantivo, forma flessa

gelati ( approfondimento) m pl

plurale di gelato

Sillabazione

ge | là | ti

Etimologia / Derivazione

vedi gelato

Citazione

Sinonimi

freddissimi, gelidi, ghiacciati, surgelati, congelati

Contrari

bollenti, roventi, scaldati, scongelati, sghiacciati

(di individui) assiderati, infreddoliti, intirizziti

assiderati, infreddoliti, intirizziti (senso figurato) (per paura, dolore, ecc.) agghiacciati, spaventati, terrorizzati, impauriti, atterriti, paralizzai, bloccati, impietriti, muti, ammutoliti, esterrefatti

Contrari