Significato della soluzione per: Furioso incollerito

Aggettivo

Ab irato cioè "da chi è in preda all'ira". Si dice riguardo ad atti e decisioni (ma non solo) presi non lucidamente, ma solo perché si è sotto l'effetto dell'ira.

irato m sing

Sillabazione

i | rà | to

Pronuncia

IPA: /i'rato/

Etimologia / Derivazione

dal latino iratus, participio passato di irasci cioè "adirarsi"

Sinonimi

arrabbiato, adirato, furioso, furibondo, infuriato, incollerito, furente, indignato, risentito, sdegnato

(senso figurato) imbestialito, rabbioso, inviperito

Contrari

calmo, sereno, tranquillo