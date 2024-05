Significato della soluzione per: Un frutto misto

Sostantivo

Il termine mandarancio si riferisce al gruppo di agrumi ibridi tra il mandarino (Citrus reticulata e Citrus nobilis) e l'arancio (Citrus × sinensis e Citrus × aurantium). È un termine che potrebbe trarre in inganno poiché viene usato in modo volgare improprio. Nella storia (XX secolo) è stato il nome che si diede al frutto chiamato in dialetto volgare, mandarino. Il termine venne accettato per gli ibridi tra mandarino e aranci (.

mandarancio ( approfondimento) m sing (pl.: mandaranci)

(botanica) frutto ottenuto ibridando mandarino e arancio amaro

Sillabazione

man | da | ran | cio

Pronuncia

IPA: /manda'ranto/

Etimologia / Derivazione

dall'unione di mandarino e di arancio

Sinonimi

clementina

Termini correlati

agrume, arancio, clementina, frutto, ibrido, mandarino, mapo, melarancia, percocca, spicchio, succo

