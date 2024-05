Il food più veloce

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Il food piu veloce

Inglese

Aggettivo

fast

veloce, rapido

Avverbio

fast

velocemente

Sostantivo

fast

digiuno

Verbo

Intransitivo

fast

digiunare

Etimologia / Derivazione

