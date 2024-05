Significato della soluzione per: Fin troppo cerimoniosa nei modi

Aggettivo

untuoso m

impregnato di unto, che sporca di unto (senso figurato) ipocrita, l'essere servile

Sillabazione

un | tu | ó | so

Pronuncia

IPA: /untu'oso/ o IPA: /untu'ozo/

Etimologia / Derivazione

derivato di unto

Sinonimi

intriso, oleoso, grasso, scivoloso, unto, viscido

(senso figurato) (di individuo, atteggiamento) affettato, strisciante, subdolo, ipocrita, servile, ossequioso, adulatorio, ambiguo

Contrari

sgrassato, pulito

(senso figurato) (di individuo, atteggiamento) dignitoso, franco, leale, nobile, sincero, onesto

Varianti