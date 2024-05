La Soluzione ♚ Il faraone che fece erigere i templi di Abu Simbel La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RAMSES . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il faraone che fece erigere i templi di Abu Simbel. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RAMSES

Significato della soluzione per: Il faraone che fece erigere i templi di abu simbel Ramses II (per intero in egizio: Usermaatra Setepenra Ramess(u) Meriamon; 1303 a.C. – Pi-Ramses, luglio/agosto 1213 o 1212 a.C.) è stato un faraone egizio, il terzo della XIX dinastia. Regnò dal 31 maggio 1279 a.C. al luglio o agosto del 1213 (o 1212) a.C.. Noto anche come Ramesse II, Ramsete II e Ramses il Grande e in greco come Osimandia (in greco antico: sµada, Ozymandias, Osymandias), è spesso ricordato come il più grande, potente e celebrato faraone dell'impero egizio.

