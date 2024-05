Lo è Dracula

Significato della soluzione per: Lo e dracula

Sostantivo

Il vampiro è un essere mitologico o folcloristico che sopravvive nutrendosi dell'essenza vitale (generalmente del sangue) di altre creature, nonché una delle figure dominanti del genere horror. Nonostante entità di tipo vampirico siano diffuse in numerose culture ed epoche, il termine "vampiro" divenne popolare solo agli inizi del XVIII secolo, in seguito all'influenza delle superstizioni presenti nell'Europa dell'est e nei Balcani, dove le leggende sui vampiri erano molto diffuse, sebbene fosse noto anche con altri termini, come ßaa (vrikòlakas) in Grecia e strigoi in Romania.

vampiro ( approfondimento) m sing

(mammalogia) pipistrello diffuso nell'America centrale e nel sud (mitologia) nella cultura popolare, soprattutto dell'Europa orientale, si intende una persona morta che di notte esce dalla sua tomba per bere sangue umano (senso figurato) esattore

Sillabazione

vam | pì | ro

Pronuncia

IPA: /vam'piro/

Etimologia / Derivazione

dal serbo e croato vampir, attraverso il francese vampire

Sinonimi

( zoologia ) pipistrello

pipistrello ( senso figurato ) speculatore, ingordo, usuraio, strozzino, sfruttatore, profittatore, dissanguatore

speculatore, ingordo, usuraio, strozzino, sfruttatore, profittatore, dissanguatore (familiare) sanguisuga, parassita

Parole derivate

vampirismo

Iperonimi

animale, vertebrato, Amnioti, mammifero, chirottero, fillostomide, fillostomatide

Proverbi e modi di dire