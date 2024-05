La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: La l del segnale stradale ztl

Aggettivo

Le zone a traffico limitato, note semplicemente come ZTL, in Italia, sono aree nelle quali viene limitato l'accesso a particolari categorie di veicoli, permanentemente oppure in determinate fasce orarie. Le ragioni che portano ad istituire una zona a traffico limitato possono essere svariate: spesso l'intento è quello di ridurre il traffico nei centri storici, soprattutto durante i periodi con maggiore affluenza di traffico.

limitato m sing

che circonda una spazio (matematica) (di) un insieme di punti completamente contenuto in una sfera che ha per centro l’origine dello spazio dato

Voce verbale

limitato

participio passato singolare maschile di limitare

Sillabazione

li | mi | tà | to

Pronuncia

IPA: /limi'tato

Etimologia / Derivazione

da limitare, dal latino limitare che deriva da limes cioè "limite"

Sinonimi

delimitato, circoscritto

definito, determinato, precisato

incapace, mediocre, ottuso, scarso

angusto, contenuto, esiguo, modesto, piccolo, ristretto, .

(di spazio) cintato, circondato, recintato,

cintato, circondato, recintato, diminuito, ridotto ristretto, stretto,

( senso figurato ) (di costo) arginato, chiuso, condizionato, contenuto, inibito, isolato, ostacolato, sbarrato,

arginato, chiuso, condizionato, contenuto, inibito, isolato, ostacolato, sbarrato, ( per estensione ) (di mezzi, di mente) angusto, esiguo, modesto, piccolo, scarso,

angusto, esiguo, modesto, piccolo, scarso, (di individuo) parco, modesto

parco, modesto ( spregiativo ) gretto, meschino

gretto, meschino stupido, incapace, ottuso, tonto

frenato, controllato, moderato, prudente, misurato

Contrari

(di spazio) illimitato, aperto, spalancato

illimitato, aperto, spalancato aumentato, allargato, largo, esteso, vasto, ampio

( senso figurato ) (di costo) permesso, concesso, consentito, liberato, libero

permesso, concesso, consentito, liberato, libero indeterminato, imprecisato, indefinito, vago, possibilista

( per estensione ) (di mezzi, di mente) abbondante, consistente, sostanzioso, grande

abbondante, consistente, sostanzioso, grande (di costo) generoso

generoso capace, dotato, sveglio

sfrenato, incontrollato, smodato, imprudente

infinito

Parole derivate

limitatamente

Proverbi e modi di dire