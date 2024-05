Significato della soluzione per: Dare enorme piacere a livello quasi mistico

Verbo

Transitivo

In italiano, la prima coniugazione verbale è quella dei verbi aventi l'infinito in -are, erede della prima coniugazione latina. È la coniugazione col maggior numero di verbi e col minor numero di irregolari (soltanto quattro di base: andare, dare, fare, stare, e i derivati), e l'unica tuttora produttiva per la formazione dei neologismi.

estasiare (vai alla coniugazione)

mandare in estasi





Sillabazione

e | sta | ià | re

Pronuncia

IPA: /esta'zjare/

Etimologia / Derivazione

Sinonimi

beare, incantare, mandare in visibilio, entusiasmare, affascinare, esaltare, esilarare

Contrari

inorridire, turbare, disgustare

lasciare freddo, lasciare indifferente, lasciare distaccato

Parole derivate