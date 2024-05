Significato della soluzione per: Si danno appuntamento al club

Sostantivo, forma flessa

Soci (in russo ; traslitterazione anglosassone: Sochi; in adighè: ) è una città della Russia meridionale, situata nel territorio di Krasnodar sulle rive del mar Nero. Fondata nel 1838, ricevette lo status di città nel 1896. Conta 424 280 abitanti. La città è nota, in Russia ma anche all'estero, come importante centro di villeggiatura, dato soprattutto il suo contrasto climatico con il resto dell'immenso territorio russo.

soci m pl

plurale di socio

Sillabazione

sò | ci

Etimologia / Derivazione

vedi socio

Sinonimi

(di associazioni) associati, consociati, membri, iscritti, aderenti, tesserati, affiliati, comproprietari

associati, consociati, membri, iscritti, aderenti, tesserati, affiliati, comproprietari (di aziende) azionisti, comproprietari

azionisti, comproprietari amici, colleghi, compagni, gregari, alleati, camerati, commilitoni

( senso figurato ) spalle, corresponsabili, conniventi

spalle, corresponsabili, conniventi ( senso figurato ) ( scherzoso ) compagni, amici

compagni, amici (senso figurato) (spregiativo) complici, compari

Contrari