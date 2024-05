Significato della soluzione per: Dalla dolcezza affettata e simulata

Aggettivo, forma flessa

In cauda venenum è una locuzione latina il cui significato letterale è «Il veleno [è] nella coda». Assieme ad acer in fundo viene spesso usato a contrasto della locuzione di significato opposto dulcis in fundo. La frase nasce riferendosi allo scorpione che in sé sarebbe poco pericoloso, ma ha per l'appunto una coda altamente velenosa. Nel senso traslato la locuzione viene usata quando un oratore inizia un discorso in maniera melliflua, piazzando alla fine la stoccata finale.

melliflua f sing

femminile singolare di mellifluo

Sillabazione

mel | lì | flu | a

Etimologia / Derivazione

vedi mellifluo