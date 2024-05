La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: La contraddizione nella filosofia kantiana

Sostantivo

L'antinomia (dal greco at, preposizione che indica una contrapposizione, e µ, legge) è un particolare tipo di paradosso che indica la compresenza di due affermazioni contraddittorie che possono essere entrambe dimostrate o giustificate. In questa situazione non è possibile applicare il principio di non-contraddizione. Kant è stato il primo ad applicare la parola antinomia nel linguaggio filosofico.

antinomia ( approfondimento) f sing (pl.: antinomie)

(linguaggio tecnico) contraddittorietà tra due tesi, entrambe dimostrabili

Sillabazione

an | ti | no | mì | a

Pronuncia

IPA: /antino'mia/

Etimologia / Derivazione

dal latino antinomia, che deriva dal greco tµa, composto da t ossia "contro" e µ ovvero "legge"

Sinonimi

contrasto, contraddizione, opposizione, conflitto, incompatibilità, discordanza, incongruenza, antitesi, discrepanza

Contrari

concordanza, conformità, corrispondenza

Parole derivate