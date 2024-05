Consapevole che si rende conto

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Secondo la teoria psicoanalitica freudiana, il conscio (Bewusst in tedesco), da non confondersi con l'Io, è il substrato mentale superiore, ovvero quello che fa avere la consapevolezza di sé stessi e del proprio rapporto con l'ambiente circostante. Per comprendere meglio quanto detto si deve rapportare il conscio all'inconscio, ovvero alla sua controparte più nascosta; tutto ciò che conosciamo e ricordiamo con consapevolezza è dominio del conscio, mentre eventuali esperienze rimosse sono relegate all'inconscio, dove comunque restano attive.

conscio m sing

Sostantivo

conscio m sing (pl.: consci)

(psicologia) (medicina) (psichiatria) (psicanalisi) parte della psiche dove si esplica l’attività razionale e consapevole dell’individuo

Sillabazione

còn | scio

Pronuncia

IPA: /'kno/

Etimologia / Derivazione

dal latino conscius formato da con- e da scire cioè "sapere"

Sinonimi

consapevole, cosciente

informato, al corrente

Contrari

inconscio, inconsapevole

ignaro, all’oscuro

