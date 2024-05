Significato della soluzione per: Conduce il dibattito in tv

Aggettivo

A norma del diritto canonico (CIC, can. 622), il moderatore supremo (detto in passato generale) è il capo di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica che ha potestà su tutti i membri, le case e le province della congregazione. Le costituzioni dei singoli istituti stabiliscono i requisiti, le modalità di elezione e il mandato dei rispettivi moderatori: generalmente vengono eletti dal capitolo generale al massimo per dodici anni (ma anche a vita, come per i gesuiti e i rosminiani), devono aver compiuto quarant'anni di età e almeno dieci di professione religiosa; hanno l'obbligo di risiedere presso la casa generalizia dell'istituto e hanno poteri simili a quelli dei vescovi (in caso di concilio ecumenico hanno voto deliberativo, ma non possono celebrare alcuni sacramenti come l'ordine e la cresima).

moderatore m sing

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sostantivo

moderatore m sing

(fisica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

mo | de | ra | tó | re

Pronuncia

IPA: /modera'tore/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino moderator

Sinonimi

(aggettivo) regolatore, mitigatore, frenante, calmante

regolatore, mitigatore, frenante, calmante (sostantivo) conduttore, coordinatore, controllore, presidente, disciplinatore





Contrari