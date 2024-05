La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Un cespuglio ornamentale

Sostantivo

siepe ( approfondimento) f sing (pl.: siepi)

(botanica) (architettura) fila di piante disposte fittamente col fine di recintare, limitare oppure ornare giardini e viali (senso figurato) barriera (sport) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

siè | pe

Pronuncia

IPA: /'sjpe/

Etimologia / Derivazione

dal latino saepes

Sinonimi

(di piante, arbusti) cinta, demarcazione, recinzione, riparo, chiusura

cinta, demarcazione, recinzione, riparo, chiusura (di persone, cose) barriera, muro

barriera, muro ( senso figurato ) argine, diga, impedimento, riparo, schermo

argine, diga, impedimento, riparo, schermo (sport) ostacolo

Parole derivate