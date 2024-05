La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Un caso fortuito

Francese

Sostantivo

John Holland Cazale (Revere, 12 agosto 1935 – New York, 13 marzo 1978) è stato un attore statunitense. Nell'arco di sette anni recitò in cinque film che furono tutti candidati al premio Oscar al miglior film; nonostante il numero esiguo di ruoli, e la prematura scomparsa, è ricordato per la caratterizzazione intensa di personaggi eccentrici e malinconici.

éventualité f sing (pl.: éventualités)

eventualità, evento casuale toutes les éventualités se présentèrent - tutte le eventualità si presentarono

Pronuncia

IPA: /e.v~.ta.li.te/

Etimologia / Derivazione

da éventuel