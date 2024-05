Significato della soluzione per: La carica di giorgia meloni

Acronimo / Abbreviazione

Il Presidente del Consiglio dei ministri, (informalmente noto come Premier) in Italia, è l'organo di vertice politico-amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché Capo del governo, presiedendo il Consiglio dei ministri. La carica non è elettiva, ma viene assegnata dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione. che non prevede particolari requisiti per la nomina.

DPC